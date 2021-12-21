راغب علامة يحيي ليلة رأس السنة في أمريكا

يحيى النجم اللبناني راغب علامة، حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

و من المقرر أن يتغنى علامة خلال الحفل بباقة من أروع أغنياتة القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، فيما كانت آخر حفلات النجم اللبناني في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة على المسرح المكشوف بصحبة الدي جي رودج.

ويستعد راغب علامة لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم (ممكن أزعلك) وهي من كلمات محمد البدري وتوزيع مدحت خميس وألحان بينو وإخراج شريف صبري، وتحمل عددًا من المفاجآت.