راغب علامة

أثار الفنان راغب علامة بلبلة وموجة من الجدل عبر موقع تويتر خلال الثلاث أيام الماضية، وذلك فور طرحه لأغنيته الجديد "طار البلد"، والتي حملت في طياتها وكلماتها معاناة الشعب اللبناني مع الانهيار الاقتصادي والفساد الذي نهش لحوم المواطنين الشرفاء.

وبعدما لاقت الأغنية رواجًا بين محبي الفنان اللبناني، خرج النائب اللبناني حكمت ديب وهدد علنًا خلال إحدى مقابلاته على التلفاز بقطع رأس الفنان راغب وقال بأن هذه النوعية من الأغاني تعمل على زيادة اليأس لدى الشعب وأن ليس لأحد الحق بأن يتكلم عن الوطن بهذه الصورة وقال: "لازم يطير راسه" مشيرًا إلى الفنان راغب علامة.

هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا... راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طير البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. و جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك pic.twitter.com/hTXJe4t6ln ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وبعد هذه الكلمة التي نطق فيها النائب حكمت ديب، أعلن الجميع عن دعمه ومساندته للفنان راغب علامة عبر موقع تويتر، وجاء الرد من السوبر ستار الذي كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي وقال: " بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة اارئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".

الجدير ذكره أن راغب علامة طرح أغنية "طار البلد" في اليومين الماضيين، وحققت حتى الآن أكثر من 150 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وأكد النجم اللبناني بأن هذه البداية فقط وسيكون هناك المزيد من الأغاني التي تدعو إلى الصحوة وعدم التهاون في أي شيء يخص الوطن.