راغب علامة يستعد لجولة صيفية في أمريكا

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء جولة غنائية بمختلف الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من يوم 14 يونيو/حزيران المقبل؛ ضمن سلسلة حفلاته الصيفية، وتبدأ جولته الأولى بثلاث حفلات متتالية الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو/حزيران، والثانية في بوستون 15 يونيو/حزيران، والثالثة في باهاماس 16 يونيو/حزيران.

ويحصل علامة بعدها على 5 أيام راحة، ثم يستأنف جولته بحفل سان خوسيه 21 يونيو/حزيران، ثم حفل لاس فيجاس في اليوم التالي 22 يونيو/حزيران، ويختتم جولته الفنية بحفلين متتاليين، الأولى في واشنطن 28 يونيو/حزيران، والثانية بمدينة نيو جيرسي في اليوم التالي 29 يونيو/حزيران.

