راغب علامة يشبه من سخروا من تلقيه اللقاح بـ(الحمير)!

رد الفنان راغب علامة على منتقدي تلقيه لقاح كورونا، الذي حصل عليه مؤخرًا في الإمارات.

وأعاد راغب علامة مشاركة صورة كاريكاترية لحمار عبر حسابه على (تويتر) مكتوب عليها: (عاجل للأسف هكذا تبدو صورة بعض المُغرّدين من أصحاب الحسابات الوهمية وهم يناقشون ويحلّلون موقف السوبر ستار راغب علامة من تناول لقاح كورونا).

وتابع راغب معلقا: (تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط في بلادنا العربية لكن ايضاً في بلاد الغرب موجودين)، حسب موقع في الفن.

وكان راغب علامة قد سخر من الفنانة أحلام عندما سأله الإعلامي علي ياسين على تليفزيون الجديد، في أكتوبر الماضي، حول رأيه في تطعيم أحلام، والتي كانت من أوائل الفنانين الذين خضعوا لتلقي اللقاح وضحك راغب علامة على هذا الخبر، مشيرًا إلى أنه لم يسمع أو يسبق إلى علمه أن هناك دول قد توصلت إلى اللقاح قائلا: (ما طلع اللقاح، سمعت إنه عم يشتغلوا عليه، أحلام مهضومة، هي دمها خفيف، مع كل المشاكل اللي كانت بيننا بالماضي هي مهضومة، بس ما بظن طلع اللقاح بعد).

ووجه متابعو راغب علامة انتقادات له حول تراجعه عن موقفه، وتلقيه اللقاح في الإمارات بعد سخريته من أحلام في الماضي.

راغب كان قد تراجع عن هذا الرأي في مطلع العام الجاري، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على (إنستجرام) فيديو قال فيه: (كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا، من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا ناطر ليوصل الفكيسن على لبنان لأكون أول واحد يأخذه).