راغب علامة يلتقي جمهوره في أمريكا في عيد الحب ضمن هذه الشروط

يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا فى أمريكا يوم 14 فبراير/شباط المقبل احتفالا بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة بحضور عدد من الجاليات العربية. و يتوجب على الحضور إثبات تلقيهم لمطعوم كوفيد 19 و شهادة فحص نتيجته سلبية .

من جهة أخرى، يستعدالنجم اللبناني لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم (ممكن أزعلك) وهي من كلمات محمد البدري وتوزيع مدحت خميس وألحان بينو وإخراج شريف صبرى، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم (فورا غرام)، على موقع (يوتيوب)، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.