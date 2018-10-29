راغب علامة ينشر صورة من الطفولة ويكشف عن الشبه الذي يجمعه بابنه لؤي!

راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة له من مرحلة الطفولة وهو بنفس عمر ابنه الأصغر لؤي.

ويظهر لؤي نسخة طبق الأصل من والده الفنان اللبناني، وعلق علامة على الصورة " أحب هذا الشبه الكبير بيننا في الصورة، ولكن هل تعتقدون أنه سيصبح شبهي ايضا عندما يكبر".

وعلق عدد من متابعي علامة على الصورة مؤكدين وجود شبه كبير بينهما، ومتغزلين بجمال علامة في صغره، كما وعلق عدد كبير منهم أن حتى ابنه الكبير خالد يحمل شبه كبير بوالده.

يُشار إلى ان الفنان راغب علامة متزوج من مصممة المجوهرات جيهان، ولديه منها ابنان هما الأكبر خالد والأصغر لؤي، ويشارك علامة دومًا جمهور بصور تجمعه بعائلته وأولاده ودومًا ما يعبر عن حبه الكبير لهم، وعلاقتهم الأسرية المميزة.

وكان الفنان اللبناني والملقب بالسوبر ستار قد أطلق مؤخرًا أغنية حملت اسم "الي باعنا" والتي حققت نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية.