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راغب علامة يوقف حفله في قرطاج لسبب إنساني...تعرف عليه

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 02:25
راغب علامة
راغب علامة

البوابة-أوقف النجم اللبناني راغب علامة حفله في مهرجان قرطاج في موقف إنساني و مؤثر، من أجل التقاط صورة تذكارية، مع سيدة من الجمهور، تعاني من مرض السرطان، حيث جلس على قدميه من أجل الاستماع لها، حيث تحدثت عن مرضها بالسرطان، و أيضًا عن مقدار حبها و تقديرها له.

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راغب علامة

كما و لم يكتف راغب علامة بالترحيب بالسيدة التونسية، و لكنه أصر على أن يحضر نجله خالد من أجل توجيه التحية و التقدير إليها وهو ما لاقى صدى واسعا لدى جمهور الحفل، والذى كان بالآلاف.

من جهة أخرى، أعلن علامة  استعداده لإصدار أغنية جديدة في نهاية شهر أغسطس/آب يتحدث عن الفرح و الاحتفالات تحمل عنوان (كل الناس بتغني).


 

كلمات دالة:راغب علامةمهرجان قرطاج

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