راغب علامة يوقف حفله في قرطاج لسبب إنساني...تعرف عليه

البوابة-أوقف النجم اللبناني راغب علامة حفله في مهرجان قرطاج في موقف إنساني و مؤثر، من أجل التقاط صورة تذكارية، مع سيدة من الجمهور، تعاني من مرض السرطان، حيث جلس على قدميه من أجل الاستماع لها، حيث تحدثت عن مرضها بالسرطان، و أيضًا عن مقدار حبها و تقديرها له.

كما و لم يكتف راغب علامة بالترحيب بالسيدة التونسية، و لكنه أصر على أن يحضر نجله خالد من أجل توجيه التحية و التقدير إليها وهو ما لاقى صدى واسعا لدى جمهور الحفل، والذى كان بالآلاف.

من جهة أخرى، أعلن علامة استعداده لإصدار أغنية جديدة في نهاية شهر أغسطس/آب يتحدث عن الفرح و الاحتفالات تحمل عنوان (كل الناس بتغني).



