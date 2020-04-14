راما رباط وفهد الكاشف يشعلان حماس الجمهور بأغنية " وطني الحبيب" ويحصدان آلاف المشاهدات (فيديو)

تفاعل الجمهور يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة الصغيرة راما رباط وعازف الناي فهد الكاشف، وذلك بعد أن أدى الثنائي عملًا فنيًا وطنيًا بعنوان "وطني الحبيب" للفنان الشهير الراحل طلال مدّاح.

واستطاع المقطع أن يحصد آلاف المشاهدات خلال فترة قصيرة وتم تداوله بشكل كبير بين صفحات السوشيال الميديا، وعبّر الجمهور الذي أشعلت الأغنية مشاعره عن إعجابهم بالأداء المميز الذي تم تقديمه في الأغنية الوطنية من قبل راما رباط والعازف فهد الكاشف.

والجدير ذكره أن الظهور الأول لراما رباط كان خلال أحد الأغنيات التابعة لشركة الإتصالات "زين" خلال أحد الإعلانات التي صدرت بمناسبة الأعياد وأدهشت الجميع في وقتها بصوتها الشجي وموهبتها الفنية المميزة، بينما يعد فهد الكاشف من المواهب المعروفة والمشهورة في السعودية بالعزف على الناي.

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