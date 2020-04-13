أصالة تفقد أعصابها بلايف إنستغرام.. وتطلب من ابنتها أن تصمت!

تتميز أصالة نصري بشخصيتها القوية، وفي معظم الأحيان لا ترد على الانتقادات لكن عندما يصل الأمر إلى انتقاد أحد أولادها فإن غريزة الأمومة تدفعها للدفاع بكل طاقتها عنهم.

خلال البث الذي قامت به الفنانة السورية أصالة برفقة إبنتها الكبرى شام عبر إنستغرام، إستفز المتابعون أصالة بتعليقات مسيئة لابنتها شام وأسئلة محرجة، مما دفع أصالة للرد بطريقة قوية والطلب من شام التي حاولت أن تقاطع حديثها أن تصمت، إذ قالت أصالة "شو قصة التعليقات الي بلا شعور، يعني أن التعليقات خلتني في معظم الأحيان عن إبداء رأيي أو كتابة شي.

يعني في تعليقات عم تحكي عن شام وأسئلة بلا طعمة وخالية من الشعور، معقول الوضع الي إحنا فيه ما خلنا نفكر أكتر بحكينا، الواحد بفهم مرات بتطلع كلمة غلط، بس بالكتابة!!! يعني إنت فكرت وكتبت وبعتت شي بلا طعمة ومسيئ لغيرك وهالشي ما بضحك بالمرة…."

للمزيد من قسم الترفيه:

ميريام فارس ترقص أثناء تحضير الحلوى وتثير الجدل بملابسها الجريئة (فيديو)

نرمين الفقي: "المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري"! (فيديو)

فيفي عبده تصدم الجمهور بملامحها بدون مكياج (فيديو)