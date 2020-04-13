ميريام فارس ترقص أثناء تحضير الحلوى وتثير الجدل بملابسها الجريئة (فيديو)

أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على متابعيها خلال الأيام الماضية في مقطع فيديو أثار الجدل بشكل كبير حولها، بسبب رقصها أثناء تحضير الحلوى في المطبخ وبنطالها الذي نال قسمًا كبيرًا من التعليقات والانتقادات اللاذعة.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تقوم بتحضير حلوى العيد برفقة ابنها "أيدن"، وكانت ترقص على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية، ولكن ما أثار الجدل ليس ما ذكرناه سابقًا، وإنما كان مصدر الانتقادات لها هو بنطالها الضيق أو كما هو معروف لدى الجميع بالـ"فيزون" والذي أظهر ملامح جسدها بكل وضوح للجمهور وعرضها لوابل من التعليقات القاسية.

وتركت ميريام فارس تعليقًا على الفيديو قالت فيه: " بلش تحضير معمول و كعك العيد خليك_بالبيت الحجر_الصحي StayHome Quarantine"، واستطاع المقطع أن يحقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة.

وكباقي النجوم في هذه الظروف، تحرص ميريام فارس على مشاركة الجمهور بشكل مستمر الأنشطة التي تمارسها خلال فترة الحجر المنزلي الذي تم فرضه مؤخرًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

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