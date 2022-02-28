رامز جلال وبرنامج مقالب جديد في رمضان.. فهل محمد عبده الضحية التالية؟!

رغم الانتقادات التي يواجهها الفنان المصري رامز جلال إزاء برامج المقالب التي يؤديها لزملائه في الوسط الفني، إلَّا أنها يستمر بمفاجأت معجبيه ومحبيه بمقالبه المخيفة.

وكشف رامز جلال لمعجبيه عن وجود برنامج "مقالب" صغير سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وتمنى أن يعجب الجمهور العربي والمصري، وقال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: "رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك".

وأشار أن النجاح الذي وصل له وحصوله على تكريم من قبل مستشار تركي آل شيخ كان بفضل دعاء والدته الدائم له، وقال: "أمي كانت دائمًا تدعي لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال، وأنا قلت في كلمتي إن في ناس كتير انتقدوني، وعلى قد الانتقاد كنت بكون صابر جدًا، و كنت عارف انه ربنا هيكون واقف معي و الحمد لله ربنا عوضني بالجائزة، وبشكر معالي المستشار تركي آل شيخ إنه اختارني أتكرم و هيفضل وسام على صدري".

رامز جلال يحتفل بفعاليات "تجربة رامز"



احتفل رامز جلال بفعاليات "تجربة رامز" التفاعلية في موسم الرياض، والتقط الصور برفقة محبيه الذين رحبوا به بحفاوية كبيرة.

وشارك جلال متابعيه مقطع فيديو يوثق زيارته لبوليفارد الرياض، وأرفقها بتعليق: "الف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الفكرة وعلى دعمك وتقديرك والحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".



الف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الفكرة وعلى دعمك وتقديرك والحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤❤#تجربة_رامز_جلال https://t.co/09ZD6ckzHW — Ramez Galal (@ramezgalal) February 25, 2022





ما هي فكرة تجربة رامز التفاعلية



تنطوي فكرة "تجربة رامز" على محاكاة مقالب رامز جلال بشكل تفاعلي، حيث تتيح للجمهور المشاركة بمغامرات جديدة مثيرة ومضحكة، والتي بدأت فعالياتها بتاريخ 26 فبراير الماضي في بوليفارد رياض سيتي.

وتتميَّز التجربة بجانبها التفاعلي الذي يتيح للجماهير خوض تجارب مضحكة ومثيرة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث باستطاعتهم عيش وتجربة ما رأوه على الشاشة خلال السنوات الماضية.

تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في #بوليفارد_رياضي_سيتي بكرة الأحد 😎🔥



رابط التذاكر:https://t.co/D0hJzRJ2iU#موسم_الرياض pic.twitter.com/OuI2lkDvBt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2022



