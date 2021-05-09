منى زكي ضحية رامز جلال بالتعاون مع زوجها أحمد حلمي.. فهل نجحت المهمة

أجرت الفنانة المصرية منى زكي لقاء إذاعي مع المذيعة المصرية فاطمة مصطفى عبر أثير إذاعة "الراديو 9090" ، وأدلت بالعديد من الاعترافات المثيرة بشأن زوجها النجم أحمد حلمي.

ضحية رامز جلال

كشفت منى زكي أن زوجها اتفق في إحدى المرات مع رامز جلال على تكون إحدى ضحايا برنامجه للمقالب، لكنها تمكنت من النجاة؛ فهي ورامز صديق مقرب لها دائمًا ما تشعر حينما يخطط لإجراء مقلب لها.

رد فعل أحمد الحلمي حول لعبة نيوتن

وتطرَّقت زكي للحديث عن رد فعل حلمي بشأن شخصية "هنا"، التي تجسدها في مسلسل "لعبة نيوتن"، وأشارت أنه بعد انتهاء الحلقة يرمقها بنظرة غريبة ويشيد بأدائها.

وسألت المذيعة إذا ما كان حلمي في فريق حلمي أم فريق حازم، أشارت زكي أنها لا تعلم بشكل دقيق، لكنها تشعر أنه يوَّد عودة هنا لحازم.

من جهة أخرى، أوضحت الفنانة المبدعة أن ابنتها ليلي، البالغة من العمر 17 عامًا، لا تتابع مسلسلها، لكنها تعلم أكثر الأحداث عن طريق أصدقائها وزملائها، كما أنها تنقل أرائهم وتعليقاتهم، وتشعر بالفخر من أدائها في المسلسل.