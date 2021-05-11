منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 12:48 رحاب الجمل كلمات دالة:رحاب الجملرامز جلالرامز عقله طار تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند رحاب الجمل ورد فعل غير متوقع على مقلب رامز جلال! التفاح الحرام يخيب آمال الجمهور في حلقته الأخيرة..والسبب هذا المشهد! تحرير 110 مختطفا في 16 ليبيا انسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات الأقصى عندما صام السعوديون رمضان 28 يوما ثم تداركوا الخطأ..! Loading content ...