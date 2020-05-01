رامز جلال يقاضي نقيب الإعلاميين و هذه التفاصيل...

أقام أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان رامز جلال، دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك بعد بقيامه بإصدار قرار بعدم ممارسته أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار صدر باطلا و مخالفا للقانون، لأن الفنان جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية و التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأضافت الدعوى، أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين، فضلًا عن أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين، حسب موقع مصراوي.

وطالبت الدعوى، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج (رامز مجنون رسمي) و المذاع عبر فضائية (mbc مصر) و ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة