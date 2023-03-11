رامز جلال يكشف عن بوسترات برنامجه الرمضاني و اسمه

البوابة-أزاح الفنان رامز جلال الستار عن اسم و(بوستر) برنامج المقالب الرمضانية الشهير، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، بوسترين للبرنامج، الذي يحمل اسم (رامز نيفر إند).

وكتب رامز جلال على البوستر الدعائي لبرنامجه : (بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وإنتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند، في رمضان 2023 على "MBC" مصر والله المستعان).

و ظهر رامز في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.