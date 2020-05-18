رامز جلال يوقف المقلب خوفاً على نبيلة عبيد بعد صراخها الهستيري..فيديو!

بعد أخبار عن عدم عرض حلقة الممثلة المصرية "نبيلة عبيد" مع "رامز جلال" في برنامج "رامز مجنون رسمي"، فاجأت المحطة الناقلة للبرنامج بالعرض الفعلي للحلقة التي كانت ضحيتها نبيلة.

نبيلة على غير باقي الضيوف أطلت بفستان، مما يثبت فعلاً أن الضيوف ليس لهم علم بالمقلب كما تداول البعض.

بداية الأمر، خاف رمز على نبيلة بعد رد فعلها عندما ظهر لها وسط الأستديو كما أنه كما صرح خلال الحلقة كانت أفكاره متضاربة حول ما إذا كان يجب أن يتابع المقلب أو لا.

رامز تابع المقلب بدرجات خفيفة من الرعب وعمد على إنهاء المقلب بسرعة خاصةً بعد صراخ نبيلة الهستيري أثناء جلوسها على الكرسي الذي قلبها رأساً على عقب.

جلال أيضاً تجنب مقلب السقوط الأخير وهو حفرة المياه وأنهى الحلقة بسلاسة.

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