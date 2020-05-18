هند البلوشي وموقف مرعب عبر اللايف.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من لايف الفنانة الكويتية "هند البلوشي" والذي جمعها بـ المخرجة "حصة النبهان".

خلال بث اللايف، فاجأت حصة الفنانة هند بمقلب أثار رعب الأخيرة وصراخها، إذ استخدمت المكياج لتطبيق شكل مرعب لعينيها ونظرت فجأة لـ هند بالفيديو لترتعب الأخيرة وتصرخ خائفة وتعلق "من وين طلعتيلي.. سكنهم مساكنهم".

الجمهور تداول الفيديو بشكل واسع وأكدوا أن حصة بارعة في استخدام المكياج، وعلقوا بطريقة كوميدية على صرخة هند وخوفها.

من جهة أخرى، يذكر أن هند تشارك بـ مسلسل "هيا وبناتها" بدور الأخت الكبرى والتي تتحمل مسؤولية العائلة بعد وفاة والدها، العمل من بطولة "باسمة حماد، صمود الكندري، ريم أرحمه، مشاري البلام" ونخبة من النجوم.

كما أنها تطل على الجمهور بمسلسل "جنة هلي"، وتؤدي دور فتاة من أسرة محافظة تتمتع بصوت جميل وتريد أن تصبح مشهورة لتواكب العصر والأحداث ضمن تحديات كبيرة من بينها شقيقها.

العمل من بطولة "سعاد العبد الله، إبراهيم الحربي، إنتصار الشراح،شيماء علي، لمياء طارق" ونخبة من الوجوه.

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