سيرين عبد النور قامت بخطأ غير مقصود.. وداليا مبارك ترد عليها بطريقة هجومية..فيديو!

حلت الفنانة السعودية داليا مبارك ضيفة على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" من تقديم سيرين عبد النور وأحمد فهمي.

قبل بدء الفقرة، قامت سيرين بخطأ غير مقصود إذ قالت "بعد قليل الفنانة ديالا مبارك..إستنونا" إلا أنها عادت بسرعة وأصلحت الخطأ "داليا مبارك..سوري".

ما إن ظهرت داليا على الشاشة إلا أن ردت الصاع صاعين بـ "هاي أحمد..هاي نسرين..أوه قصدي سيرين"!

الأغلب إعتبر ما فعلته داليا لا مبرر له ومستفز كما أنه وضعها تحت الإنتقادات لأن خطأ سيرين كان غير مقصود.

داليا حاولت بعد ذلك أن تلطف الجو وعلقت بـ "شو هـ الأحمر"، إلا أن الإنزعاج كان واضحاً على وجه سيرين التي تابعت الحلقة رغم ذلك.

يذكر أن البرنامج يعرض كل ليلة ضمن نشاطات مختلفة بين "الغناء، المسابقات، المعلومات العامة" وغيرها.

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