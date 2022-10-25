رامي حنا يتحضر لموسم رمضان بـ"عباد الشمس".. والجمهور يُخمن البطلة

يستعد الممثل والمخرج السوري رامي حنا للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل جديد من تأليف شقيقته الكاتبة ريم حنا.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار المشاهير والأعمال الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أولية حول العمل الفني الذي بدأ رامي حنا التحضير له.

وكشفت هذه الصفحات أن المسلسل الجديد يحمل اسم "عباد الشمس" وهو مسلسل مشترك قصير ويتألف من 10 حلقات فقط.

رامي حنا وماغي بو غصن

وألمحت هذه الصفحات إلى أن قصة مسلسل "عباد الشمس: تدور حول علاقة زوجية يشوبها بعد المشاكل ونوع من الغموض والإثارة.

وذكرت هذه الصفحة أن تصوير حلقات المسلسل ستتم في العاصمة اللبنانية بيروت دون الكشف عن أسماء نجوم العمل أو جنسياتهم.

كما أشارت إلى أن مسلسل "عباد الشمس" من إنتاج شركة "إيجل فيلمز برودكشن - Eagle Films Production” ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت.

رامي حنا وكارمن بصيبص وجمال سنان

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن أسماء النجوم المرشحين لبطولة العمل الفني، إلا أن المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي رجحوا في أن تكون "ماغي بو غصن" هي بطلة العمل خاصة وأنه من إنتاج شركة "إيجل فيلمز برودكشن" الذي يتولى زوجها جمال سنان رئاستها.

يذكر أن آخر أعمال رامي حنا في مجال الإخراج هو مسلسل البريئة في عام 2021 من بطولة نخبة من نجوم الفن اللبناني من بينهم كارمن بصيبص وتقلا شمعون وبديع أبو شقرا وآخرين.