رامي صبري يطرح كليب (أهد الدنيا)

طرح المطرب رامي صبري كليب أغنية (أهد الدنيا) الذي صورها في لبنان وأخرجه فادي حداد، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوى، حسب اليوم السابع.

وتقول كلمات الأغنية:

سمعت أنك نويت تسامحني لأده بجد

بيوصلني الكلام ده كتير ومن كذا حد

وأنا إزاى أصدق أن انت ترجعلي

ده أنا أعمل أي حاجة عشان نكون مع بعض

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية (الناس بتبان في الشدة) وتخطت على موقع (يوتيوب) حاجز المليون مشاهدة، وهي من ألحان رامي صبري، وتوزيع تميم وكلمات تامر حسين.