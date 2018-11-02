رامي عياش يتعاقد على بطولة عمل درامي

تعاقدت شركة (صبّاح أخوان) مع النجم رامي عيّاش على بطولة عمل دراميّ من المُقرّر أن يرى النور أواخر العام 2019. وقام رامي بتوقيع عقد تعاون على عمل سيحمل توقيع المُخرجة رشا شربتجي، وذلك في مكاتب الشركة بحضور المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة (صبّاح أخوان) الذي أعرب بداية عن سعادته بالتعاون مع النجم رامي عيّاش وحماسته لمشروع دراميّ جديد سيُحاكي نجوميّة رامي ونجاحه الفنيّ، حسب موقع دنيا الوطن.

رامي عياش بدوره أعرب عن سعادته بالإنضمام إلى إحدى أهمّ شركات الإنتاج الدراميّ في العالم العربيّ بعد سلسلة عروض دراميّة وسينمائيّة، واعداً بعمل دراميّ ضخم على مُستوى العالم العربيّ.