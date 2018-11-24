رامي عياش يحصد جائزة أفضل مطرب عربي في حفل BAMA

عبر المطرب رامي عياش عن امتنانه وسعادته بعد حصوله على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2018 من Big Apple Music Award بتصويت الجمهور والذي أقيم في حفل بكاليفورنيا ، وحرص عياش على توجيه الشكر لكل الأحباب وكل من صوت له للفوز بهذه الجائزة من خلال فيديو ظهر فيه على صفحته على (تويتر)، تحدث فيه باللغة الانجليزية وعلق عليه قائلا: (جائزة أفضل مطرب عربي، مش اكبر من محبتكم، شكراً لكل الاحباب).

و قال المطرب في الفيديو (لكم جزيل الشكر على هذه الجائزة المذهلة، أنا فخور واشعر بالامتنان لهذا التقدير العظيم، واليوم احتفالي مضاعف فالعيد عيدين، فبجانب الجائزة، نحتفل بالعيد الـ75 ليوم الاستقلال لبلادي الجميلة لبنان، اتمنى من الكثير ان يزوروها هذا العام ويتمكنوا من اكتشاف وزيارة عجائب هذه البلد)، حسب اليوم السابع.



وأضاف رامي محدثاً متابعيه ومحبيه (أما بالنسبة لجمهوري الحبيب، فأنتم لستم من هذا العالم، أنتم من تعطوني القوة والدافع لأستمر هذه أول جائزة (Big Apple Music Award) أحصل عليها، وتعني الكثير بالنسبة لي سأحتفظ بها في قلبي، أشكركم مجدداً ومجدداً، أحبكم كثيراً .. رامي عياش).