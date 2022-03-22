رامي عياش و زوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

احتفل الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته داليدا بعيد ميلاد ابنهما (أرام)، حيث بلغ عامه الـ6، وتم الاحتفال فى جو من البهجة والمرح، والتقط الجميع الصور التذكارية تعبر عن مدى السعادة وظهر فيها قالب الحلوى الكبير الذي حمل اللون الأخضر مع زينة عيد الميلاد.

من جهة أخرى، استقبل الفنان اللبناني مجموعة من الأطفال اللاجئين، وصور معهم مقطع فيديو لطيف، قائلا: (الله يحفظ أطفال الدنيا كلها، وربي يرعاهم ويعوضهم ويحفظهم).

ونشر عياش الفيديو عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، وعلق: (بالأمس صوّروا من مخيّم النازحين فيديو عمل ترند مليء بالفرح الممزوج بالمعاناة، واليوم دعيتهم لجلسة محبة، زاروني، وأعطوا قلبي دفء وحب ما إلو مثيل.. الله يحفظ أطفال الدنيا كلها، وربي يرعاهم ويعوضهم ويحفظهم).