رامي عياش يطرح كليب (إنت لي) بمناسبة عيد الحب

تزامنا مع احتفالات عيد الحب،طرح النجم اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة (انت لي) على طريقة الفيديو كليب على (يوتيوب) ومنصات الأغاني المختلفة.

والأغنية كلمات على المولى باللغة العربية الفصحى ، وألحان محمود عيد، و قد تم تصويرها في لبنان، مع المخرجة إنجى جمال، ليسجل الكليب أول أعمال رامي عياش الغنائية هذا العام.

الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته في إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للأخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكا بها رافضا لكل البعد والانفصال عنها.

و كان الفنان اللبناني قد أحيا آخر حفلاته الغنائية بمصر خلال موسم رأس السنة 2022 بمدينة الجلالة، بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية، وقدم العديد من أغانيه الرومانسية والطربية المميزة .