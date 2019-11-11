رامي عياش يعبر عن حزنه.. تعرف على السبب!

فوجيء جمهور البوب ستار اللبناني "رامي عياش" بحذف فيديو كليب "طال السهر مجنون" من قناة شركة ميلودي الرسمية على اليوتيوب.

لكن يبدو أن النجم نفسه لا علم له بالموضوع، إذ عبر عن صدمته وحزنه بعدما علم بالأمر من أحد المتابعين، وسأله عن سبب حذف كليب "طال السهر مجنون" ليعلق بتغريدة على موقع تويتر: "ما عندي أي جواب على تصرفهم. كليب (مجنون) من اغلى وانجح الاعمال العربية يحذف؟ ولم يبرروا فعلتهم حتى الآن".

يذكر ان الفنان أطلق أحدث ألبوماته قبل فترة تحت إسم "قصة حب" التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وضم الألبوم 11 أغنية متنوعة تعاون فيهم مع أكبر الشعراء والملحنيين من بينهم "محمد الرافاعي، خالد فرناس، نور الملاح،جان ماري رياشي، واخرين.

أيضاً تم تصوير أغنية "يا سكاكر السكر" على طريقة الفيديو كليب من من بطولة الممثلة والراقصة المصرية "فيفي عبده"، وقد حقق الكليب أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الشخصية في يوتيوب بمدة قصيرة.

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