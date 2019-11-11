رانيا يوسف ترتدي الحجاب في أحدث مقابلة صحفية؟ إليكم السبب (فيديو)

حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حدثت قبل أيام، وذلك بعد ظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف مرتدية الحجاب خلال أحدث مقابلة صحفية لها مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، حيث طرح العديد تساؤلات حول ما إذا كانت اتخذت قرارها بالالتزام خاصة بعد الوفاة المفاجئة للفنان هيثم أحمد زكي.

ولم تتأخر رانيا يوسف بالتوضيح على متابعيها، حيث كشفت السر وراء ارتدائها الحجاب في اللقاء الصحفي مع "إنسايدر بالعربي"، وقالت أن السبب في ذلك يعود إلى دورها في فيلم "صندوق الدنيا"، والذي تقوم حاليًا بتصويره وتقدم فيه شخصية فتاة شعبية بسيطة.

وتابعت رانيا أن اسم شخصيتها في العمل الجديد هو "فاطمة"، وهي فتاة فقيرة من طبقة شعبية عمرها في نهاية الثلاثينيات وحلمها الزواج وهي محجبة وملتزمة ومجتهدة في عملها وحياتها بشكل عام، وعلقت رانيا قائلة: "شعرت بأنها قريبة من شخصيتي وتعبر عن كثير من الفتيات في مصر اللاتي يعانين من الحياة الصعبة".

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