رانفير سينغ وديبيكا بادوكون يشاركان صورًا أخرى من زفافهما..شاهدوا جمالهما!

نجوم بوليوود: رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

شارك العروسان رانفير سينغ وديبيكا بادوكون المتابعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل زفافهما الأسطوري الذي تم إقامته على بحيرة كومو الإيطالية، حيث أن ملامحهما في الصور كفيلة بأن تنقل سعادتهما الداخلية في تلك اللحظة لقلوب كل المحبين.

وتضمنت الصور التي شاركها الثنائي مشاهد من حفل الزفاف أثناء رقصهما وأيضًا عندما قاما بطبع النقطة الحمراء على جبين كل منهما، وبعض المشاهد الأخرى من فقرة تطبيق بعض العادات التي تعود لأصول وجذور كل منهما.

مؤخرًا، عاد كل من رانفير سينغ وديبيكا بادوكون للهند وتحديدًا لمسقط رأس رانفير وهي مدينة بانغالور، وذلك بصدد التحضير لحفل استقبالهما هناك، وأيضًا بحسب العادات فعلى الزوجة أن تخطو خطوتها الأولى في منزل زوجها وهذا ما فعلته ديبيكا خلال اليومين الماضيين.