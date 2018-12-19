رانفير سينغ يكشف المفتاح الحقيقي وراء أي علاقة رومانسية ناجحة..تعرفوا على ما قاله!

نجوم بوليوود: رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

أصبح الثنائي الهندي رانفير سينغ وديبيكا بادوكون اللذان ارتبطا مؤخرًا في حفل زفاف أسطوري على بحيرة كومو الأيطالية مرجعًا في العلاقات الرومانسية لعدد ضخم من الناس حول العالم، وذلك بحبهما اللامتناهي لبعضهما البعض وعلاقتهما الرومانسية المميزة.

وفي خلال إحدى المقابلات في أحد البرامج التلفزيونية في الهند، كشف النجم البوليوودي رانفير سينغ عن المفتاح الحقيقي وراء نجاح أي ثنائي في علاقتهما، والسر هو أن تربطهما صداقة قوية جدًا في البداية وفيما بعد سيكون كل شيء سهل جدًا.

وقال سينغ في حديثه: "أن تكون هناك صداقة قوية هو شيء حيوي جدًا للعلاقة، نحن نحب بعضنا البعض كثيرًا ولكننا صديقان قبل كل شيء ندعم بعضنا ونحظى بكثير من الوقت الممتع".

وتابع: "أن نكون أصدقاء هو أمر أساسي حقًا، حيث يمكنك مشاركة لحظات الصمت والضحك وغيرها مع هذا الصديق، ليكون لديك في النهاية شخصًا يدفعك إلى الأمام في حياتك وخاصة في الأوقات الصعبة منها".

الجدير بالذكر أن الثنائي البوليوودي الجميل بدأ كل منهما بمواعدة الآخر في كواليس فيلم "Ram Leela"، ومؤخرًا عقدا قرانهما في بحيرة كومو في إيطاليا بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.