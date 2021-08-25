رانيا فريد شوقي تحتفل و زوجها بعيد زواجهما السادس

احتفلت النجمة رانيا فريد شوقي بعيد زواجها السادس من زوجها تامر الصراف، ونشرت فيديو يجمع عدد من صورهما معا علي أنغام أغنية (كل حب وأنت طيب) للنجمة الراحلة صباح، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع (انستجرام)، قائلة :(وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي ، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا..كل سنة و انت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب).

و فنيا، أعربت رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل (ولاد ناس)، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان صبري فواز، والفنان أحمد وفيق، والفنانة لقاء سويدان وآخرون، وهو من إخراج هاني كمال.

كما شاركت الفنانة في مسلسل (ضربة معلم) الذي قام ببطولته محمد رجب وحقق نجاحا كبيرا، وهو أول تعاون يجمع بينهما.