رانيا فريد شوقي تكشف لجمهورها كيف استدرجها رامز إلى برنامجه للمقالب

رانيا فريد شوقي في "رامز تحت الصفر"

ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي مع الفنان رامز جلال في مقلبه "رامز تحت الصفر"، لتفقد القدرة على الحركة وتصاب بهستيريا بكاء بعد رؤيتها النمر ثم الدب.

وكشفت رانيا فريد شوقي عن سر وقوعها ضحية رامز جلال هذا العام، على الرغم من تمكنها من الهروب منه على مدار 4 سنوات سابقة، وهو إنه اتبع خدعة وهي جعل الكابتن مجدي عبد الغني هو من يقوم بالتواصل مع النجوم.

وأضافت رانيا فريد شوقي إنها كانت تهرب من رامز جلال بشكل مستمر، لتتمكن من تجنبه على مدار 4 سنوات، إلا إنها وقعت هذا العام ضحيته بعد أن جاءها الاتصال من الكابتن مجدي عبد الغني فلم تشك في الأمر، إلى جانب إنه معروف إنه يصور برنامجه في شهر مارس ولكنه صوره هذا العام في إبريل.

وجاء تصريح رانيا فريد شوقي عن مقلب رامز جلال قبل أن يتهمها البعض بفبركة المقلب، ليكون هذا نفي قاطع لمعرفتها بالتفاصيل قبل تنفيذه.

اقرأ أيضًا:

ابنة رانيا فريد شوقي تتعرض لمحاولة خطف

بالصور: رانيا فريد شوقي بوزن زائد و إطلالة غير موفقة

بهذه الكلمات استذكرت "رانيا فريد شوقي" والدها في ذكرى وفاته!