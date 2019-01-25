رانيا يوسف تضيق ذرعا بالإساءة و تهدد باللجوء الى القضاء

رانيا يوسف

قرّرت الممثلة رانيا يوسف وضع حدّ لكمية الأخبار التي تتعرّض لشخصها والطريقة التي يتم تداول اسمها فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت رانيا يوسف أنها ستقاضي أي موقع أو جريدة أو مجلة أو حتى صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أي شيء عنها بهدف التشهير بسمعتها.

وأصدر مكتبها الإعلامي بياناً جاء فيه (يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.ولن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة يساعد بنشر أي مواد مسيئة أوكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا)، حسب موقع الفن.