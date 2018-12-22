رانيا يوسف بإطلالة جريئة مجددًا تقطع بها حبل الود تمامًا مع جمهورها..شاهدوا الصور!

رانيا يوسف

مرة أخرى، سلطت الفنانة رانيا يوسف الأضواء تجاهها خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" لأفضل أعمال في عام 2018، والذي أقيم في أحد الفنادق في التجمع الخامس بالقاهرة، واختارت أن تطل في الحفل بفستان جريء مجددًا أصفر اللون أثار غضب متابعيها بشدة.

وكان الفستان الجديد الذي على ما يبدو أنه في طريقه للانضمام إلى فستانها الأسود، مكشوف من جهة الساق بطريقة واضحة جدًا، مما جعلها عرضة للتعليقات الغاضبة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت لها إحدى المتابعات وقالت: " ماتوب هاذي بعدين بترجع تبكي".

وكتب أحدهم لها أيضًا وقال: " يعنى انتى متبقيش ماشية على الموضة الا لما تبينى وراكك ياشيخة لمى نفسك بقى وفكرى انك ممكن يكون بينك وبين الموت لحظات".

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Dec 21, 2018 at 2:40pm PST

الجدير ذكره، أن رانيا يوسف أصبحت في الآونة الأخيرة حديث الساعة على كثير من المواقع والمنصات الإلكترونية، خاصة بعدما أثارت ضجة خلال ظهورها بفستان جريء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والذي دفعها فيما بعد للاعتذار من جمهورها.