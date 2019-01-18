التحدي الحقيقي و بالصور: رانيا يوسف تتحدى البرد في حمام السباحة

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور. و تحدت رانيا يوسف البرد في (السيشن) الجديد بتواجدها داخل حمام السباحة، وعلقت على الصور التي نشرتها على (إنستجرام) قائلة: (هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد)، حسب موقع أخبار اليوم.

واحتفلت رانيا يوسف منذ أيام، باقتراب عدد معجبيها على حسابها بموقع الصور الشهير (إنستجرام) من المليون متابع، وقالت: (قربنا نوصل للمليون على الإنستجرام، و واحد من المتابعين، هيكسب فرصة لحضور يوم تصوير معايا من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي، من المليون فولورز تابعونا عشان تعرفوا مين الكسبان).