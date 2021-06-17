رانيا يوسف تتصدر الترند بعد خسارة قضيتها أمام نزار الفارس

تصدر اسم الفنانة المصرية رانيا يوسف أمس الأربعاء ، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد قرار حفظ بلاغها الذي قدمته ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس بعد اللقاء المثير للجدل الذي تمت إذاعته على قناة الرشيد العراقية منذ شهور.

و أصدرت نيابة النزهة قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية، وهذا الحكم نهائي بالقضية.

وقد أعلن الفارس الخبر من خلال منشور مقتضب، روى فيه مستجدات القضية، قبل أن يتوجه بكلمة شكر للقضاء المصري ولكل من سانده في أزمته.

وكتب:( الحمد لله.. تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة.. شكراً للقضاء المصري العادل.. شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي.. شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة.. شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر.. ربي يحفظ الجميع.. القادم صادم).

يذكر أن وكيل الفارس في مصر، أقام دعوى قضائية ضد النجمة رانيا يوسف، طالب فيها باالحصول على تعويض قدره خمسة ملايين جنيه، جراء ما بدر منها من سب وقذف وتشهير بحقه في السوشال ميديا.

وأوضح الإعلامي العراقي سبب رفعه دعوى تعويض ضد الفنانة رانيا يوسف، وقال في تصريحات صحافية سابقة، أنه وبعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الأخيرة، إثر ظهورها في برنامجه (مع الفارس)، وبرائتها من الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها والاتهامات التي وجهت لها، تواصل معها وبارك لها على الحكم الصادر لصالحها.

ليفاجئ فيما بعد بهجومها عليه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها له بالتحرش وتحوير تصريحاتها من خلال عملية المونتاج، وتقدم وكيلها القانوني ضده وضد قناة الرشيد العامل بها، ببلاغ للنائب العام، ورفعه دعوى تعويض ضدهما بـ عشرة ملايين جنيه، وهو ما دفع به لاقتضاء حقه منها بالقانون.