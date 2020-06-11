رانيا يوسف تتصدّر المشهد من جديد بإطلالة سوداء والجمهور يعلّق: "عود البطل"

عادت من جديد الفنانة المصرية رانيا يوسف لتخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت يوم أمس أحدث صورها من حديقة منزلها، ظهرت فيها بإطلالة سوداء مثيرة نالت إعجاب متابعيها وحصدت مئات التعليقات الإيجابية.

وارتدت رانيا يوسف فستان أسود طويل مكشوف من جهة الصدر والظهر، ونسّقت الإطلالة مع قبعة رعاة البقر، ونظارة سوداء، إلى جانب أنها ارتدت إكسسوارات خفيفة باللون الفضي، وتركت شعرها مسدولًا، لتحصد الصورة ما يقارب الـ100 ألف إعجاب.

وكان التفاعل لافتًا على صورة رانيا يوسف وإطلالتها الجديدة، خاصة وأنها لم تخطف الأنظار منذ فترة طويلة، فجاءت التعليقات كالتالي: "واو شو هالجمال"، "عود البطل"، "خلي بالك من الكورونا"، "جميلة طول عمرك".

على الصعيد الفني، غابت رانيا يوسف عن دراما رمضان 2020، ومن آخر أعمالها فيلم "دماغ شيطان" والذي تم عرضه في السينما في 22 يناير 2020، وهو فيلم تدور أحداثه حول أسرة يقع لها حادث أليم يدفعها إلى الدخول في صراع كبير بين أفرادها.

وشارك في بطولة الفيلم كل من باسم سمرة، رانيا يوسف، أشرف طلبة، علي شوقي، وليد فواز، بدر صبري، سلوى خطاب وغيرهم.

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