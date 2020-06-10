مي عمر في أول بطولة مطلقة لها في عمل درامي جديد بعنوان "لؤلؤ"

كشفت وسائل إعلام مصرية عن خوض الفنانة مي عمر للبطولة المطلقة لأول مرة، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان "لؤلؤ"، سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، المسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على كافة الأسماء التي ستشارك في العمل، ولا زال اختيار الأبطال جاريًا وتم بالفعل ترشيح بعض النجوم والتي لم يكشف عنها بعد.

من جهتها، كانت مي عمر قد أثارت إعجاب الجمهور خلال موسم رمضان الماضي من خلال شخصية "ليل" التي قدمتها في مسلسل "الفتوة" إلى جانب النجم ياسر جلال وعدد من النجوم الآخرين مثل إنعام سالوسة وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وغيرهم.

والجدير بالذكر، أن الفنانة مي عمر هي زوجة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحًا هائلًا في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، والذي كان من تأليفه وإخراجه.

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