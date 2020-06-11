في عمر الـ74..نادية الجندي بكعب عالي وفستان فوق الركبة!

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر إطلالاتها، والتي لفتت الأنظار لها ولاقت تفاعلًا غير مسبوق، خاصة وأنها ظهرت وكأنها شابة في العشرينيات من عمرها.

وظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية وجريئة خالفت بها كل التوقعات، وذلك بسبب أنها تحدت عوامل التقدم في السن، فعلى الرغم من أنها في الـ74 من عمرها، إلًا أنها ارتدت فستان قصير فوق الركبة، وحذاء بكعب عالي وبدت وكأنها لا زالت تستطيع أن تنافس النجمات الشابات على الساحة الفنية اليوم.

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة نادية الجندي بعد غياب طويل في مسلسل "سكر زيادة" والذي عرض في موسم رمضان 2020، وهو مسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك فيه كل من نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وغيرهم.

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