رانيا يوسف تثير جدلا جديدا بتغريدة عن الجنة و النار!

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا بسبب تغريدة كتبتها، عبر حسابها بموقع (تويتر)، تتحدث فيها عن الجنة والنار، و جاء ذلك على خلفية وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي وردا على الشامتين بها.

و جاءت التغريدة : (الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم ممكن متحرقولناش الأحداث).

وأثارت تغريدتها جدلا وعلق البعض مؤكدين لها أن دخول الجنة سيكون برحمة من الله.

ومن ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في مسلسل (ملوك الجدعنة) بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

و على صعيد آخر، قررت المحكمة أمس الاثنين 22 مارس/آذار، تأجيل خامس جلسات دعوى تعويض بـ 5 مليون جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسفبتهمة السب والقذف، لجلسة 31 مارس /آذار الجاري.

و أقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدرة 5 مليون جنيه بتهمة السب والقذف والتشهير على مواقع التواصل الإجتماعي.