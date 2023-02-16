رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة نارية في عيد الحب

البوابة-نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وارفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد حب سعيد).

و تفاعل المتابعون مع صور نجمتهم و أتت تعليقاتهم كالتالي:ملكة الجمال والأناقة والحب والأنوثة ، كل سنة وانتي الحب ، ملكة الجمال والدلال و غيرها من كلمات الغزل و المديح.

و فنيا، بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير الفيلم الجديد (ورد ريحان) الى جانب أحمد الفيشاوي، فراس سعيد وعمرو عبد العزيز.

ويتم تصوير الفيلم مابين مصر وابو ظبي وتدور أحداثه حول علاقة حب مثيرة للجدل وتحمل خفايا أقرب للالغاز، ولن تحل الا مع نهاية الفيلم.