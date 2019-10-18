رانيا يوسف تشعل (انستجرام) بإطلالتها و الجمهور: (عايز اتجوزك)

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان قصير فوق الركبة، بعد نشرها صور على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام)، أثناء تواجدها بأحد الشواطئ لقضاء عطلتها الأسبوعية.

وظهرت رانيا يوسف فى الصور أمام البحر، بإطلالة ناعمة حازت على إعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت بفستان أبيض ذات خطوط ، فيما اعتمدت على شعر منسدل على الكتفين ، ومكياج ناعم أبرز ملامحه الأنثوية.

وجاءت التغريدات كالتالي : (طوك عمرك جمليه وشيك ، الشد باين اوووي، رانيا انا من قد ولادك بس عايز اتجوزك ).