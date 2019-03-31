بالصور: رانيا يوسف تظهر مجددًا بفستان قصير وشفاف..وتثير استياء الجمهور

رانيا يوسف

أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مرة جديدة عبر حسابها على موقع إنستغرام وأثارت استياء متابعيها بشكل كبير، وذلك بسبب ظهورها بشكل متكرر بإطلالات جريئة، حيث ارتدت هذه المرة فستانًا شفاف وقصير من توقيع مصمم الأزياء بهيج حسين.

ونشرت رانيا يوسف الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتركت تعليقًا شكرت من خلاله مصمم فستانها الأبيض والمطرز من قماش شفاف في بعض المناطق، وله ذيل طويل من الخلف، وكانت ردة فعل الجمهور وكأن بعضهم فقد الامل بالممثلة المصرية وأصبح أمر اعتيادي ظهورها بأزياء جريئة، لذا كانت التعليقات ناقدة وساخرة في ذات الوقت.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة رانيا يوسف في الموسم الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "وبينا ميعاد"، وهو من بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومحمود الليثي، ومن تأليف أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.