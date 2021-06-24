رانيا يوسف تكشف عن تعرضها للسرقة و تحذر...

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها لاختراق نطبيق (واتساب) الخاص بها ، وذلك من خلال خاصية (ستوري) عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ).

وقالت الفنانة رانيا يوسف: ( لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي .. تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم) .

يذكر، أن الفنانة رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل (الآنسة فرح)، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على (إنسجرام).

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة :( أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ).

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

كما انتهت الفنانة رانيا يوسف منذ أيام من تصوير مسلسل (الحرامي 2) الذي يخرجه أحمد الجندي وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا في المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التي تجسد دورها رنا رئيس، حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامي بسببها ويساعدها.