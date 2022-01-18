رانيا يوسف تكشف مواصفات فارس أحلامها.. وتعتبر نفسها أم ليبرالية

حلَّت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة في برنامج "مصر الجديدة" على هامش مشاركتها في فعاليات إكسبو دبي 2020، وتطرَّقت خلال اللقاء لمجموعة من المواضيع تخص حياتها الشخصية والمهنية على حد سواء.



رانيا ويوسف والمشاهد الجريئة



كشفت رانيا يوسف أنها لا تمانع أداء أدوار ومشاهد جريئة إذا تطلب السياق الفني ذلك، موضحة عدم وجود خطوط حمراء وضعتها مسبقًا بشأن الأدوار التي ستؤديها معتبرةً نفسها ممثلة محترفة.

وأشارت رانيا أنها تتناقش مع المخرجين قبل أداء أي دور يقدم لها، واستذكرت تقديمها أدوارًا جريئة في فيلم "واحد صحيح".

رانيا يوسف والزواج من جديد



كشفت رانيا يوسف أنها ترفض الزواج مجددًا بعد 3 زيجات انتهت بالطلاق، خاصة انها اعتادت العيش وحيدة منذ 3 سنوات بعد طلاقها من زوجها الأخير. أما بشأن فارس الأحلام، أكَّدت أن لا شيء يسمى بهذا الإسم فالحلم يبقى حلم، مؤكدةً أن الزواج خلق لإسعاد الطرف الآخر، وهو أمر لم يدركه بعد المجتمع العربي بسبب مفاهيمه المغلوطة حول الزواج الذي قد يكون مبنيًا على رغبة الفرد بالإنجاب أو للتقرب من عائلة معينة، ولأمور أخرى.

أما بشأن مواصفات الشريك الذي تطمح رانيا بالزواج منه في حال فكرت بذلك، أوضحت أنها ترغب بزوج يحترمها لشخصها ويحترم عملها وظروفها المهنية وانشغالها بالتصوير وتأخرها بالعمل، إضافة إلى عد رغبته في استغلال شهرتها لتحقيق مصالحه.

وأكَّدت أن الحب يستمر لثلاثة شهر فقط، ثم يبدأ الشريكان بالتعود على بعضهما البعض فتبهت الشرارة بينهما.

رانيا يوسف وعلاقتها ببناتها



أوضحت رانيا أن علاقتها ببناتها رائعة للغاية وتعتبر نفسها أم ليبرالية، فهي تمنح فتياتها كامل حريتهم في عيش حياتهن بالطريقة التي يرينها مناسبة في حال لم يؤذين غيرهن، كما تسمح لهن في ارتداء ما يردن من الملابس إذا كان يناسب المكان والمناسبة.

