رانيا يوسف: (مفيش خطوط حمراء..قبلة أو بكيني أو أجرأ من كده!)

لا تمانع الفنانة رانيا يوسف في تقديم مشهد قبلة أو مشهد تظهر فيه بلباس السباحة (البكيني) إذا كان الموقف الذي تمثله يتطلب ذلك.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج (مصر جديدة) المذاع عبر قناة ETC: (أنا قدمت بالفعل أدوار جريئة، ومفيش عندي خطوط حمراء لإني محترفة، وإذا الموقف يستدعي القبلة أو البكيني أو أجرأ من كده ليه لأ، أعمله طبعا لو في سياق العمل الدرامي أو السينمائي، وأنا عملت ده في فيلم واحد صحيح وفي ريكلام).

وأضافت: (السيناريو مش قرآن ومش لازم كل حاجة فيه تتعمل بحذافيرها، ممكن أناقش المخرج في المشاهد الثقيلة نخففها إزاي أو نعملها زي ما هي أو نشيلها، ويقنعني أو أقنعه).

وتابعت: (لازم نتخطى طريقة التفكير دي لإن المنصات بتجيب للمشاهد كل حاجة، ولو خايفة يحكموا عليا إني سيئة السمعة مثلا ده شغل ملوش دخل بالحياة الشخصية، ولو خايفة يقولوا إني ممثلة إغراء فممثلة إغراء مش شتيمة ولا وصمة عار).