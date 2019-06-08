رانيا يوسف تنشر صورها من شاطىء البحر في إجازة العيد

سافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة العيد والصيف فى نفس الوقت، وذلك بعد انشغالها طوال الفترة الماضية بتصوير مسلسلها الجديد (مملكة إبليس) الذي انتهت من تصويره في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المنصرم، حسب اليوم السابع.

ونشرت رانيا يوسف على حسابها بموقع تبادل الصور (إنستجرام) عددًا من الصور أثناء تواجدها على الشاطئ تستمع فيه بأجواء الصيف، على أن تستمر رانيا فى قضاء إجازة الصيف طوال الفترة المقبلة لاسيما أننا مازالنا في بدايتها إضافة إلى أنها غير مرتبطة بتصوير أعمال فنية جديدة في الوقت الحالي.