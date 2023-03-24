رانيا يوسف عن ارتباطها بأحمد الفيشاوي: (لو تقدم ليا مش هوافق!)

البوابة-نفت الفنانة رانيا يوسف لبرنامج (حبر سري) خبر ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي و الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة جمعتهما معا.

و علقت الفنانة قائلة: (أنا متخطبتش ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم).

وأضافت:( أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي...لو تقدم ليا مش هوافق عليه.. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى).

على جانب آخر، تغيب رانيا يوسف عن ماراثون دراما رمضان 2023، ولكنها تعيش حالة من النشاط السينمائي، حيث تنتظر عرض فيلم (ورد ريحان) بطولة أحمد الفيشاوي والعديد من الفنانين، بينهم: نانسي صلاح، نبيل عيسى، عمرو عبد العزيز، وهو من تأليف وإخراج محمد نبيل.