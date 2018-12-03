رانيا يوسف

أحدثت خلال اليومين الماضيين الفنانة المصرية رانيا يوسف الكثير من الضجة والجدل، وذلك بعدما تداولت جميع المواقع العربية والأجنبية أزمة فستانها الجريء الذي قامت بارتدائه خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40.

وبالرغم من إصدارها بيان رسمي واعتذار عبر حسابها على موقع إنستغرام فيما يخص قصة الفستان الفاضح كما رآه الغالبية، إلّا أنها أطلت يوم أمس من خلال برنامج "مساء dmc" في مداخلة هاتفية وتحدثت مرة أخرى في ذات السياق وأكدت أنها لم تكن تقصد أن تحدث أي ضجة أو أي جذب للانتباه، وأن نفس الفستان كانت أكثر من زميلة في الوسط الفني ارتدته في مناسبات أخرى ولم يحدث وقتها أي ضجة حوله.

وقالت رانيا يوسف خلال حديثها على الهاتف: "أولًا أنا مش صغيرة ولا غبية علشان أضيع مجهود السنين وأطلع بشكل غير لائق، القماشة شدت الفستان وما كنتش عارفة اتصرف ادام الكاميرات، والموديل اتلبس كذا مرة ومكانش فيه مشكلة"

وأضافت: "انا مش ممكن كنت أقصد أني أعمل كده، وهو ظرف وانا اتحطيت فيه، وانا مش ممكن أعرض نفسي للبهدلة دي واعرض ولادي واهلي لحاجة زي كده".

الجدير ذكره، أن الأمور وصلت إلى ما لا يحمد عقباه، حيث تحددت جلسة في الـ12 من يناير بعدما قام مجموعة من المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا بتهمة الفعل الفاضح ومن الممكن أن تتعرض للحبس لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات.