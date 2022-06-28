رباب كنعان تسخر من الوسط الفني.."مو إذا عملت عمليات يصير بدكن ممثلات بلا تجميل"

على ما يبدو أن موجة عمليات التجميل التي جرفت عدد كبير من الفنانات والمشهورات في الآونة الأخيرة دفعت النجمة السورية المحبوبة رباب كنعان، المعروفة بـ"الآنسة وردة" أن تخرج بتصريح "طريف" مازحت فيه زميلاتها وشركات الإنتاج.

ونشرت رباب عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" تصريحًا تساءلت فيه عن رد فعل الوسط الفني بمن فيه من الممثلين والممثلات وشركات الإنتاج والمخرجين في حال قررت هي الأخرى الخضوع لعملية تجميل.

وقالت رباب في تعليقها على "فيسبوك": "مو بعد ما اعمل بوتوكس وفيلر ونفخ ودفش ونكش وطحش تقرروا أنو بدكون (تريدون) ممثلة مو عاملة تجميل".

وأشارالبعض إلى أن تصريح الفنانة السورية رباب كنعان بمثابة رسالة إلى الأوساط الفنية في بلادها والعالم العربي بضرورة التمسك بالجمال الحقيقي خاصة في مجال التمثيل الذي يتطلب من الممثل/ـة الظهور بشكلٍ طبيعي أقرب للواقع.

وحظي منشور رباب على ردود أفعال متفاوتة بين من قدم لها النصيحة بعدم الانجراف وراء التيار بإجراء أي عملية تجميلية خاصة وأنها ومنهم من قال إنها موضة العصر ولا تستمر المسيرة الفنية بدونها.

وجاء من بين التعليقات التي رصدها لكم موقع البوابة:

• "اوعك اوعك تعملي شي"

• "بس انت كتير امورة وحلوة"

• "أنتِ منورة بالماضي والحاضر والمستقبل "

• "انتي حلوة بشكلك الحالي بدون اي عمليات"

• "لا طولي بالك لا تتسرعي ..الا ما يغيروا رأيهن"

• "على اي حال لسنا مخرجين ولا منتجين ....لكننا فخورين بطلتك وجمالك ولياقتك ونقاوتك....كيف ما كنت واين ما كنت"



رباب كنعان



رباب هي ممثلة سورية اشتهرت بأداء شخصية وردة في مسلسل "جميل وهناء" برفقة النجمين أيمن زيدان والمعتزلة نورمان أسعد. كما اشتهرت بشخصية "مايا" في مسلسل الفصول الأربعة، بجزأيه الأول والثاني.

يذكر أنها أعلنت اعتزال عالم التمثيل والفن قبل حوالي العام دون إيضاح الأسباب التي دفعتها لذلك، وكتبت رباب حينها عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك": "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".