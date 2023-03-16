رحمة رياض تغني تتر مسلسل "النار بالنار".. هل ناسبت اللهجة اللبنانية؟

اختيرت الفنانة العراقية رحمة رياض لغناء شارة مسلسل "النار بالنار"، التي طرحت قبل ساعات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

رحمة رياض تؤدي تتر "النار بالنار"

ولم تؤدي رياض أغنية المسلسل، التي تحمل عنوان "بدل الماضي"، باللهجة العراقية، بل قدمتها باللهجة اللبنانية، ما أدى إلى ردود أفعال متضاربة بين متابعيها، فمنهم من أشاد بصوتها وأدائها الأغنية، ومنهم من انتقد طريقة نطقها للكلمات باللهجة اللبنانية، مشيرين إلى أن صوتها لا يناسب فحوى كلمات الأغنية التي باعتبارهم احتاجت صوتًا رجوليًا.

فعلَّقت إحداهن: "لك يا جماعة انا هلق لا سمعت شارة مسلسل النار بالنار مين هاي اللي غنت هالغنية ما حصلي الشرف الصراحة ما عرفتها بس سؤالي ليش هيك صوتها مافهمت شي من هالغنية كانو اكلي فجل صوتها وكانو في حدا عم يركض وراها مع احترامي الها".

وأشار العديد إلى أن صوت رحمة رياض لا يناسب اللهجة اللبنانية، فمخارج حروفها مفخمة ليس كما في اللهجة اللبنانية.

من جهة أخرى، أشاد الكثيرون بأدائها، فكتبت إحداهن معلِّقة: "اغنية بعد اغنية. احس صوت رحمة يكبر ويحلى ويتسلطن اكثر. برافو فنانتنا"، وأضافت أخرى: "واو كلمات الأغنية ابداع 😮وطبعا بصوت الاحساس العالي رحومتي".

كلمات أغنية "بدل الماضي" تتر مسلسل "النار بالنار"



صارت حياة الناس كِلّا شريعة غاب

لمّا اختفى الإحساس ومن قلوبن غاب

يللي إلو حق بياخد حقو من غريمو

واللي قدر يقوى برافو تعلّم من قديمو

الدنيي ساحة حرب

يللي ما بيوقف لحالو ما حدا بيقيمو

وحدو الحب اللي بيشفينا

من الكره اللي عايش فينا

وحدا الدنيي ال بتحاسبنا

بتاخد عا ذوقا وتعطينا

متل ما في شخص راضي في شخص زعلان

متل ما في حكي فاضي في صمت مليان

مرّات وسع الكون يا ناس ما بدنا

بدنا حضن ضيّق يبقى على قدنا

بدنا بدل ماضي

يمحي الذكريات البشعة وما يجي ضدنا

وحدو الحب اللي بيشفينا

من الكره اللي عايش فينا

وحدا الدنيي ال بتحاسبنا

بتاخد عا ذوقا وتعطينا