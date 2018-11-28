رحيل أمل حمادة صاحبة الجملة الشهيرة (شو انقرضوا الرجال!)

رحيل أمل حمادة

رحلت اللبنانية أمل حمادة إثر تعرضها لجلطة دماغية حادة وكان أحمد ياسين، إبن خالة أمل قد نشر تغريدة عبر حسابه على (تويتر) قال فيها (ابنة خالتي، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهي في حال موتّ سريري، أخذت أمل معها ضحكتها وخفّة ظلها)، وذلك قبيل إعلان وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى (النجدة) في النبطية- جنوب لبنان.

أمل حمادة توفيت بنفس الطريقة التي توفي فيها شقيقها ويبدو أن أفراد عائلتها يعانون من مرض وراثي. و تبلع أمل حمادة من العمر 41 عاماً وهي إشتهرت بخفة دمها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة، حسب موقع مجلة سيدتي.

أول ظهور لأمل حمادة كان في تقرير تلفزيوني عرض في أحد البرامج على شاشة تلفزيون المستقبل، وهي حظيت بشهر واسعة، بعد أن قالت (شو إنقرضوا الرجال).

واشتهرت أمل حمادة بعدة تعابير صارت تتردد بين الناس من بينها (شو مين ماخدة) التي وجهتها إلى ميريام فارس بسبب رفضها الكشف عن صور زوجها، كما يتم تداول مقابلاتها بكثرة على يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.